В Харькове из-за цензуры уволилась медиа-группа “Объектив”

Все 46 работников харьковской Медиа-группы “Объектив” написали заявления об увольнении

Сорок шесть работников харьковской Медиа-группы “Объектив” написали заявления об увольнении с работы.

Как передает корреспондент УНИАН, эта информация сегодня вечером размещена на интернет-сайте Медиа-группы. Сообщается, что этот шаг сделал коллектив в полном составе: заявления на увольнение подали “все до единого телевизионщики, радийщики, газетчики и интернетчики”. Отмечается, что завтра “выйдет последний номер газеты “Объектив-но”, послезавтра вечером – последний выпуск “Объектив-новостей”.

Авторы информации объясняют, что это событие стало следствием новых позиций относительно деятельности Медиа-группы ее основателей: бизнесмена Александра ДАВТЯНА, “которому принадлежат три четверти “Объектива” и который на днях стал членом Харьковского горисполкома, и журналиста Зураба АЛАСАНИИ, другого основателя и генерального продюсера Медиа-группы. К событию имеет отношение еще один человек “из команды ДАВТЯНА” - Сергей МАСЛОВ, который “управляет гостиницей Харьков” (где размещается Медиа-группа – УНИАН) и который “в новый горсовет прошел по спискам Партии регионов и в настоящее время – член депутатской комиссии по ЖКХ”, - пишут авторы сообщения.

Они отмечают, что журналисты предложили основателю подписать соглашение о его невмешательстве в информационную политику коллектива Медиа-группы. “Нами было предложено Александру ДАВТЯНУ, как одному из главных основателей, - говорит З.АЛАСАНИЯ, - подписать соглашение об информационном невмешательстве – иначе говоря, о невмешательстве в редакционную политику Медиа-группы, но к согласию мы так и не пришли. Как результат – 46 заявлений об увольнении”.

Объясняя, почему он не подписал соглашения, А.ДАВТЯН отмечает, что пункты предложенного ему соглашения являются несовместимыми. По его мнению, и раньше вмешательства в работу коллектива с его стороны практически не было. Только иногда, отмечает он, “я - как руководитель и владелец – давал свои советы директору”.

З.АЛАСАНИЯ, со своей стороны, оценивает ситуацию как “цивилизованный развод” и выражает убеждение, что ни один из 46 работников Медиа-группы “без работы не останется”.