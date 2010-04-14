Азаров: Москва дала согласие на пересмотр газового контракта

Правительство Украины рассчитывает в течение двух недель подписать новый меморандум с Международным валютным фондом о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая сегодняшнее заседание правительства.

«После успешных переговоров Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с директором-распорядителем МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ определен двухнедельный срок для подписания меморандума о новой программе с Международным валютным фондом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также подчеркнул, что российское руководство «дало конкретное согласие на пересмотр условий газового контракта». Н.АЗАРОВ считает необходимым в развитие этих договоренностей провести переговоры с Россией убедительно и быстро, чтобы «презентовать обществу», как правительство Украины восстановило национальные интересы страны.