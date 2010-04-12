Томенко: День Победы - не повод демонстрировать лояльность России

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выражает обеспокоенность характером подготовки украинской власти к 65-й годовщине Победы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он отметил: «В последнее время власть заботит, в основном, то, сколько российских военных и советских флагов нужно для военного парада в Киеве и областных центрах или сколько памятников Сталину поставить».

При этом, убежден Н.ТОМЕНКО, внимания государства требуют, прежде всего, ветераны. «Надлежащего внимания, к сожалению, мы пока еще не видим. Напротив, можем наблюдать невнимание, и даже злоупотребление вокруг темы ветеранов», - подчеркнул он. Одним из примеров таких злоупотреблений Н.ТОМЕНКО назвал то, что в правительстве рассматривается вопрос о возможности забрать из коммунальной собственности Черкасский областной госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны, «очевидно, из соображений использования земли в коммерческих целях».

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы 65-я годовщина стала поводом для поддержки украинских ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а не поводом в очередной раз продемонстрировать лояльность российской власти. «Не нужно выискивать вне границ страны новых героев, украинской власти стоит начать чествовать собственных героев», - сказал Н.ТОМЕНКО.