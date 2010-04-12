В Европе считают, что трагедия заставит Россию раскрыть архивы

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ надеется, что Россия раскроет все материалы по трагедии в Катыни.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам.

“Вчера (11 апреля – УНИАН) со мной контактировал один из представителей польского правительства и сообщил, что ПУТИН пообещал открыть все документы по трагедии”, - сказал комиссар Совета Европы.

Он отметил, что надеется на то, что такое решение будет принято российской властью.

“Кажется, что трагедия с самолетом польского Президента подтолкнула власть России к раскрытию всех документов”, - сказал Т.ХАММАРБЕРГ.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Сейм Польши призвал Россию обнародовать все документы относительно массовых расстрелов польских граждан в Катыни.

Поляки безрезультатно добивались доступа к советским архивам, которые Россия получила в наследство от СССР, чтобы исследовать документы относительно расстрела НКВД польских офицеров в марте 1940 года.

Офицеров, которых удерживали в концентрационных лагерях после захвата Польши, расстреляли в селе Катынь вблизи Смоленска, в селе Медное возле Твери и под Харьковом.

По данным польских историков, войска НКВД расстреляли от 15 до 19 тысяч офицеров, что составляло половину офицерского состава тогдашней армии Польши.

В 2004 году Военная прокуратура РФ закрыла расследование этого дела. Российская власть также отказалась реабилитировать расстрелянных польских офицеров и признать родственников жертв пострадавшими.

В декабре 2009 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге по иску родственников погибших офицеров обязал российскую власть предоставить данные о расследовании так называемой Катынского дела до 19 марта 2010 года.

”Катынское дело” о расстреле тысяч пленных польских военнослужащих сотрудниками НКВД долгие годы осложняло отношения между двумя странами.