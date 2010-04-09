Эксперт советует оппозиции учесть: коалиция легитимизирована

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что решение Конституционного Суда относительно статуса нынешней парламентской коалиции, в корне отличающееся от предыдущего решения в 2008 году, воспринимается исключительно как политический, а не правовой акт, однако оппозиции в любом случае необходимо модернизировать методы дискуссии с поправкой на политическую легитимизацию коалиции.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

«В случае с решением КС относительно коалиции «Стабильность и реформы» мы имеем дело с исключительно политическим, а не правовым решением. И в этом контексте ни о какой общественной легитимизации новой власти говорить не приходится. В глазах и субъектов коалиции, и оппозиции парламентское большинство будет находиться в подвешенном состоянии», - считает эксперт.

В то же время, по мнению В.БАЛЫ, правила игры на уровне власть-оппозиция однозначно изменятся. «После решения КС оппозиция вынуждена будет принять во внимание факт политической легитимизации коалиции и радикально переформатировать приоритеты и методы своей деятельности. Это значит, что необходимо будет усиливать конструктивную составляющую дискуссии и уходить от факта непризнания коалиции», - считает директор АМС.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины признал, что отдельные народные депутаты, в частности, не входящие в состав фракций и инициировавшие создание парламентской коалиции, имеют право входить в состав коалиции. Об этом говорится в обнародованном 8 апреля решении КС по делу по конституционному представлению 68 народных депутатов относительно официального толкования положений части 6 статьи 83 Конституции Украины, части 4 статьи 59 Регламента Верховной Рады Украины о возможности отдельных народных депутатов принимать непосредственное участие в формировании коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины. Решение зачитал председатель КС Андрей СТРИЖАК.

19 сентября 2008 года КС обнародовал решение о том, что коалицию в парламенте могут формировать исключительно фракции. Об этом говорилось в решении Конституционного Суда по конституционному представлению 105 народных депутатов относительно официального толкования положений ч. 6, 7, 9 ст. 83 Конституции Украины (дело о коалиции депутатских фракций в ВР). Решение обнародовал председатель КС А.СТРИЖАК.