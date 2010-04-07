Клюев: Конституционный суд подтвердил правомочность коалиции

Конституционный Суд принял решение, которое подтверждает правомочность создания коалиции.

Об этом он сказал в Севастополе во время представления нового председателя горгосадминистрации Валерия САРАТОВА, сообщается на Правительственном портале.

По словам первого вице-премьера, в Верховной Раде Украины работает коалиция «Стабильность и реформы», которая на сегодня насчитывает 240 народных депутатов.

Он предположил, что «в ближайших месяц-полтора она может увеличиться еще на несколько депутатов».

«Слава Богу, в Украине появилась стабильная власть», - отметил первый заместитель главы правительства.

Как сообщал УНИАН, официальное оглашение решения КС о легитимности создания коалиции на основе индивидуального членства народных депутатов состоится завтра в 14.00.