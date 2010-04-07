Глава Севастополя постарается обсудить свои кадры на Банковой

Новоназначенный глава Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ обещает, что многие чиновники городской и районных госадминистраций «останутся на своих местах».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после церемонии его представления.

По словам В.САРАТОВА, «первые кадровые решения будут по формированию команды, заместителей, формированию команды глав районных госадминистраций». Как сказал глава СГГА, завтра в Киеве он постарается «обсудить это в Администрации Президента Украины». Но, как отметил В.САРАТОВ, «сразу могу сказать, что люди, которые сегодня работают, многие из них останутся на своих местах».

Как сообщал УНИАН, освобожденный вчера от должности главы Севастопольской городской государственной администрации и назначенный главой Представительства Президента Украины в АРК Сергей КУНИЦЫН рекомендовал новому главе горадминистрации В.САРАТОВУ оставить на занимаемых должностях 99% работников городской и районных администраций.