Кабмин перенес вопрос рассмотрения бюджета

Кабинет министров Украины сегодня перенес рассмотрение проекта бюджета на 2010 год на одно из следующих заседаний.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

При этом он не смог уточнить причины переноса сроков рассмотрения данного вопроса.

Вместе с тем, в откорректированной на утро 7 апреля повестке заседания правительства вопрос о рассмотрении проекта бюджета отсутствует.

Ранее ожидалось, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Кабмина 7 апреля, и он был внесен в предварительную повестку дня.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве обещали одобрить проект бюджета до 11 апреля с тем, чтобы передать его на рассмотрение в Верховную Раду уже до 14 апреля.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН высказал надежду, что проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» будет принят 29-30 апреля.

В.ЛИТВИН отметил, что на Согласительном совете лидеров фракций речь шла о том, чтобы ориентировочно 14 апреля Кабмин представил проект бюджета в Верховной Раде Украины. Спикер добавил, что нужно сделать все для того, чтобы «29-30 апреля мы вышли на принятие окончательного решения».