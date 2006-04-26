Через две недели будет известно, сколько преступников в новом парламенте

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает через две недели обнародовать фамилии новоизбранных депутатов, которые в прошлом имели проблемы с законом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Информацию о том, сколько лиц, которые раньше имели проблемы с законом, сегодня прошли в Верховную Раду и местные советы, мы обнародуем недельки через две», - сказал он, объяснив, что раньше сделать это будет некорректно, поскольку еще нет официально обнародованных ЦИК данных о результатах выборов.

Несмотря на это, продолжил министр, «общеизвестно, что в списках большинства политических партий все же прошли в представительский орган люди, которые имели проблемы с МВД».

В контексте сказанного, Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что на сегодняшний день в органах прокуратуры находится свыше 200 уголовных дел «с конкретными обвинениями в отношении депутатов местных советов».

При этом он выразил надежду, что эти дела должны быть переданы прокуратурой на рассмотрение судов.

«Сделает ли это Генеральная прокуратура и ее представительства на местах, посмотрим. Именно эти действия я буду рассматривать как критерий взаимодействия, взаимопомощи правоохранительных органов», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, он отметил, что вчера подписал «соответствующую телеграмму» к начальникам областных управлений МВД для того, чтобы они (в официальной или неофициальной обстановке, как будет удобнее) пообщались с прокурорами, чтобы ускорить сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Департамент связей с общественностью МВД Украины обнародовал результаты проверки предвыборных списков политических партий и избирательных блоков партий, представители которых баллотируются в Верховную Раду Украины. Проверкой установлено, что 11 человек, внесенных в избирательные списки, находятся в розыске, в отношении 37 человек возбуждено уголовные дела, по которым решение не принято (15 уголовных дел возбудили органы внутренних дел и 22 – прокуратура), в отношении 41 человека дела направлены в суд. 10 человек, внесенных в избирательные списки политических партий и избирательных блоков, имеют судимости.