Решение КС по коалиции будет по формуле «ни вашим, ни нашим»?

Эксперты прогнозируют, что решение Конституционного Суда по поводу формирования коалиции будет принято по формуле «ни вашим, ни нашим».

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного PR-группой «Polittech» по поводу вероятного решения КС по делу о легитимности формирования коалиции с привлечением отдельных депутатов, а не только на базе фракций, и его последствий для политической ситуации в стране.

В частности, как отметил президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ, “понятно, что примененный принцип формирования коалиции с индивидуальным членством депутатов не соответствует предыдущему решению КС, в котором четко говорится, что коалиция формируется фракциями. И именно сейчас КС должен дать решение, насколько конституционным является создание действующей коалиции”.

Конечно, подчеркнул эксперт, в правовом государстве ожидать отличного от предыдущего решения суда невозможно, однако в Украине не до конца сформировано правовое государство, и Конституционный Суд подвластен разным политическим давлениям. Поэтому, по мнению И.ЖДАНОВА, “решение суда будет таким хитрым и неоднозначным, что даст возможность нынешним коалициантам трактовать его как такое, что не отрицает законности существования действующей коалиции”.

В случае, если КС сделает невозможным своим решением существование нынешней коалиции, то, подчеркнул он, “мы будем иметь политические трудности, поскольку сомнению будет подвергнута не только правящая коалиция, но и правительство”. Тогда, по словам эксперта, придется переформатировать Кабмин, и вообще возможны досрочные парламентские выборы, о чем уже говорил Виктор ЯНУКОВИЧ.

По мнению директора Школы политической аналитики НаУКМА Алексея ГАРАНЯ, “если руководствоваться здравым смыслом и юридической логикой, то, учитывая решение КС о формировании коалиции 2008 года, суд должен был бы сказать, что нынешнее формирование коалиции является неконституционным. То есть, он должен был бы повести себя принципиально. И у нас были примеры в истории, когда КС вел себя принципиально”.

Но теперь, считает эксперт, учитывая, что производство открыто именно по представлению «регионалов», и судей опрашивают в письменной форме, то выглядит так, что КС может принять решение, пользуясь политической целесообразностью. “Тем более, что мы понимаем то, что идет серьезное давление на КС”, - добавил он.

А.ГАРАНЬ не исключает также того, что КС может принять “половинчатое решение, сказав: читайте наше предыдущее решение. Тогда каждый будет читать его, как захочет”.

“Но общая ситуация в стране, к сожалению, наводит меня на мысль, что КС может плыть в фарватере нынешней власти. И когда это состоится, то это будет иметь на самом деле очень тяжелые последствия для страны. Это будет означать, что происходит монополизация власти в руках одной политической силы. Таким образом, страна начнет клониться в сторону авторитаризма”, - подчеркнул политолог.

В свою очередь, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что решение КС, скорее всего, прямо не будет отрицать нынешний процесс формирования коалиции.

“Если КС примет решение о неконституционности формирования действующей коалиции, то влияние будет колоссальным - встанет вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. Но если будет признано, что можно и таким образом формировать коалицию, тогда это вызовет новую волну перетекания депутатов от БЮТ и НУ-НС в правящую коалицию. Однако пока рановато говорить, что в ближайшей перспективе (через месяц-два) может быть создано конституционное большинство в парламенте. Пока оснований для такого прогноза нет”, - сказал эксперт.

Директор PR-группы «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ между тем отметил, что “Администрация ЯНУКОВИЧА чувствует нехватку времени, поскольку решение КС должно быть принято до официальной поездки нового Президента в США (12 апреля)”.

По его мнению, “понятно, что западные партнеры Украины хотят иметь четкое представление, есть ли у нас легитимно образованная коалиция, или ее нет. В этих условиях если бы КС придерживался лишь буквы закона, то должен был бы принять «дублирующее» решение, аналогичное тому, которое принял 17 сентября 2008 года. То есть, по сути, КС должен был бы признать, что в соответствии с Конституцией, коалицию в Верховной Раде создают лишь депутатские фракции, а не отдельные депутаты”. Однако, считает эксперт, “уже сейчас понятно, что КС собирается принять решение, которое де-юре легитимизует действующую коалицию”.

По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, сложность и цена такого решения чрезвычайно высока. “На КС осуществляется мощное давление, как со стороны политиков, так и со стороны общества. Формула, по которой КС должен сейчас подтвердить легитимность, по сути, незаконно сформированной коалиции, интересует всех”, - отметил он. По мнению эксперта, “скорее всего, решение КС будет по формуле «ни вашим, ни нашим». То есть, КС признает субъектами образования коалиции депутатские фракции, но объявит о том, что к такой коалиции могут присоединяться и отдельные депутаты”.