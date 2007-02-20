Депутаты-регионалы заблокировали трибуну ВР, президиум и ложу правительства

Народные депутаты-члены фракции Партии регионов до начала пленарного заседания Верховной Рады заблокировали трибуну, президиум и ложу правительства в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, эти действия депутатов связаны с намерениями фракций “Наша Украина” и Блока Юлии Тимошенко блокировать сегодня работу парламента до тех пор, пока ВР не рассмотрит два проекта законов.

В частности, в понедельник лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отмечала, что оппозиционные фракции требуют рассмотреть изменения к госбюджету-2007 в части увеличения социальных выплат, кроме того, “Наша Украина” и БЮТ настаивают на повторном рассмотрении проекта закона, которым ограничивается размер возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Они пообещали блокировать трибуну парламента с требованием первоочередного рассмотрения этих законопроектов.