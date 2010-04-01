Портнов: через несколько лет ПР задумается, что наделала

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ считает, что через несколько лет Партия регионов задумается над тем, как защититься от своего же механизма нефракционного формирования коалиции.

Об этом депутат заявил в интервью «Левому берегу», отвечая на вопрос, считает ли он легитимными изменения в Регламент Верховной Рады, освятившие коалицию «тушек».

«Думаю, что на этом этапе умничать по поводу легитимности коалиции уже нет смысла. Вопрос легитимности коалиции – во власти Конституционного Суда, - сказал А.ПОРТНОВ. - Если суд решит, что (коалиция) легитимна, значит, так тому и быть».

Единственная проблема, считает А.ПОРТНОВ, что «на следующих парламентских выборах коалицией и властью станет тот, кто быстрее добежит до маленького голодного депутата с развернутым коммерческим и кадровым предложением. То есть, выиграв сегодня в КС, партия власти сформирует парламентское большинство, а через несколько лет задумается над тем, как защититься от своего же механизма нефракционного формирования коалиции. Но это все философия, так как последние годы любая власть исходит из необходимости решать проблемы по мере их возникновения».