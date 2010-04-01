Тимошенко говорит, что Азаров признал эффективность ее мер

Кабинет министров Украины под руководством Николая АЗАРОВА признал эффективность мер предыдущего правительства для развития предпринимательства.

Об этом сообщается на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО в статье "Правительство АЗАРОВА вынуждено признать первенство Юлии ТИМОШЕНКО".

"Сегодня уже стало окончательно понятно, что тезисы, на которых строилась предвыборная кампания Партии регионов, являются блефом и полной профанацией. Никакого плана выхода из кризиса, никакого экономически обоснованного шага не представлено правительством "профессионалов". Почти все "реформы" ограничились макиавеллевскими схемами захвата власти и назначениями руководителей министерств и ведомств, которые шокировали украинское общество", - говорится в статье.

На сайте также отмечается, что “наиболее циничной ложью” оказались декларативные заявления о поддержке развития предпринимательства. "Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, реформирование системы налогов и борьба с чиновниками, которые мешают предпринимателям работать, в действительности оказались банальной предвыборной "заманихой", - объясняется в материале.

В то же время в статье отмечается, что есть и позитивные сигналы для малого и среднего бизнеса, и "все они, без исключения, базируются на решениях, которые были приняты правительством Ю.ТИМОШЕНКО".

В частности, в статье напоминается, что 27 января 2010 года было проведено правительственное заседание, на котором были приняты 25 решений, направленных на упрощение условий ведения бизнеса.

"Все без исключения позитивные "новаторские" инициативы правительства Н.АЗАРОВА и вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, которые сегодня подаются обществу как заслуги новых кормчих страны, повторяют уже существующие решения правительства Ю.ТИМОШЕНКО", - отмечается в статье.

"Понятно, что, не имея собственного плана реформ, правительство Н.АЗАРОВА вынужденно поддерживает решения предыдущего Кабинета министров, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. И это является свидетельством того, что политика Ю.ТИМОШЕНКО в сфере развития предпринимательства признана правящей коалицией эффективной и правильной", - резюмируется в статье.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 31 марта утвердил пакет законопроектов, упрощающих ведение бизнеса. В частности, правительство одобрило законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по введению системы электронной государственной регистрации субъектов ведения хозяйства, проект закона об упрощении процесса государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Кроме того, правительство Н.АЗАРОВА одобрило законопроект, которым предусматривается уменьшение штрафов для бизнеса во время регистрационных процедур и увеличение штрафов для государственных служащих, отказывающих или затягивающих с выдачей разрешений.

Еще одним правительственным законопроектом предлагается ввести контроль над деятельностью предпринимателей только со стороны центральных органов исполнительной власти.