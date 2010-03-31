Лидер парламентских регионалов увидел растерянность в рядах БЮТ

Инициатива БЮТ по отставке Владимира СЕМИНОЖЕНКО с поста вице-премьер-министра Украины свидетельствует, что в этой политической силе сегодня - «растерянность».

Об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул: «я не могу комментировать то, что происходит сегодня в БЮТ, но мне кажется, что это - просто растерянность».

«Я не вижу никакой логики в этих действиях», - добавил он.

По его словам, «если это запускается система какая-то, то она глупая, а если это какие-то люди сводят личные счеты с СЕМИНОЖЕНКО, то это еще хуже».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от фракции БЮТ Ольга БОДНАР внесла на рассмотрение ВР проект постановления об отставке В.СЕМИНОЖЕНКО с поста вице-премьер-министра Украины.