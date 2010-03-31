КС признал неконституционным постановление Верховной Рады
11:08, 31 марта 2010Политика
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решение обнародовал Стрижак
Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление Верховной Рады Украины «О временном порядке назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей» от 30 мая 2007 года.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение КС обнародовал сегодня председатель суда Андрей СТРИЖАК.
Как отмечается в решении, это постановление после признания его неконституционным теряет силу.
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