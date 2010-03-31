В ПР говорят, что Тимошенко шантажирует КС и угрожает судьям

В Партии регионов считают, что лидер БЮТ Юлия Тимошенко шантажирует Конституционный Суд.

Об этом заявил депутат от Партии регионов, представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

Как известно, ранее Тимошенко сообщила, что судьям Конституционного Суда предлагается 1 млн. долларов за вынесение решения о легитимности создания нынешней коалиции.

"Я бы рассматривал заявление Тимошенко, как попытку давить и в некоторой степени даже шантаж", - отметил регионал.

"Она говорила не только о миллионе долларов, который якобы предлагают, она еще угрожала тем судьям, которые проголосуют за легитимность коалиции, говоря, что если вы проголосуете, мы сразу инициируем вопрос о лишении вас статуса судей КС", - сказал Мирошниченко.

По его словам, президент Виктор Янукович дал "ясный сигнал" КС, что он примет любое решение.

Регионал отметил, что "КС в определенной степени под политическим патронатом президента", который "защищает КС от давления" как коалиции, так и оппозиции.

Мирошниченко также считает, что заявления Тимошенко должны быть оценены с правовой точки зрения.

Кроме того, он выразил надежду, что решение КС относительно конституционности создания нынешней коалиции будет принято в ближайшее время.

Украинская правда