Тимошенко заявляет, что судьям КС предлагают по $1 млн

«По сути, у Конституционного Суда требуют принять неконституционное решение», - об этом лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, представители Партии регионов по одному вызывают членов Конституционного Суда и требуют или принять решение о том, что коалиция и правительство являются легитимными, или избрать несколько других вариантов. Первый вариант – написать заявление об освобождении по собственному желанию, при этом судьям гарантируется неплохое пенсионное обеспечение и должность, но уровнем ниже. Второй вариант – получить 1 млн. дол. за принятие решения о конституционности создания коалиции.

«Информацию эту я имею непосредственно из Конституционного Суда», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер демократической оппозиции отказалась назвать фамилии судей, которые сообщили эти факты, и также не назвала фамилии представителей Партии регионов, ведущих эти переговоры.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что судьям, которые отказываются вести любые переговоры, угрожают возбуждением уголовных дел и освобождением за нарушение присяги.

Она также назвала странным тот факт, что в Конституционный Суд поступили три представления относительно формирования коалиции - от Партия регионов, БЮТ и «Народной самообороны». При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, КС не хочет объединять в одно эти дела, поскольку Партия регионов требует принять решение только по ее представлению.

«Люди ЯНУКОВИЧА перед поездкой в Соединенные Штаты поставили четкое условие - до 11 апреля Конституционный Суд должен вынести решение, что коалиция и правительство являются легитимными вопреки Конституции», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заверила, что ее политическая сила не даст незаконно уволить судей КС, если Партия регионов осмелится вынести этот вопрос на рассмотрение ВР.

«Мы не дадим в Верховной Раде изменить судей Конституционного Суда, поскольку сейчас идет попытка сломать суд через колено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Согласно закону, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатами выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией Украины и Регламентом ВР, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входят большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина и отдельные народные депутаты, в целом - 235 лиц.