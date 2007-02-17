Чалый: Украина не предлагала меняться газотранспортными активами с Россией

Украинская сторона никогда не предлагала обменяться газотранспортными активами России и Украины. Об этом заявил заместитель главы секретариата президента Украины Александр ЧАЛЫЙ в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

"Во время заседания Межгосударственной комиссии в Киеве украинская сторона поднимала вопрос о возможности участия украинских компаний в добыче газа и нефти на территории Российской Федерации. Но при этом не было вопроса об обмене активами", - сказал он.

А.ЧАЛЫЙ также подтвердил, что идея создания меморандума о сотрудничестве двух государств в энергетической сфере принадлежит российской стороне.

"10 января состоялся телефонный разговор между президентом Украины и президентом Российской Федерации. Во время телефонного разговора со стороны России было предложение, что было бы интересно иметь стратегический документ сотрудничества в энергетической сфере - меморандум о стратегическом партнерстве, в том числе и в газовых отношениях", - отметил он.

При этом он добавил, что "эта идея была позитивно принята" украинской стороной, поскольку между Россией и Украиной "произошло много изменений в газовом сотрудничестве".

По его словам, "в документе говорится о том, что стороны декларируют готовность перейти к внедрению общих проектов в энергетической сфере, в том числе и за счет обмена активами", однако "с украинской стороны не было предложения об обмене активами".

"Могу сказать абсолютно ответственно, я могу поклясться в парламенте, что со стороны президента Украины никаких предложений относительно обмена активами по нашей газотранспортной системе не поступало", - подчеркнул он.

А.ЧАЛЫЙ также отметил, что президент Украины Виктор ЮЩЕНКО полностью поддерживает закон об ГТС Украины, набравший 6 февраля в Верховной Раде 430 депутатских голосов.

Как сообщалось, президент России Владимир ПУТИН на пресс-конференции 1 февраля заявил, что Украина заинтересована участвовать в добыче газа в России в обмен на доступ российской стороны к управлению ее газотранспортной системой. "Речь идет об объединении активов, и украинские партнеры хотели бы не только создать газотранспортный консорциум, но и хотели бы войти в добычные активы на территории РФ. Мы это, как правило, не делаем. Но если мы пошли на это в выстраивании отношений с нашими европейскими партнерами - ну почему с Украиной этого не сделать?", - сказал президент РФ.

В свою очередь премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что считает перспективным предлагаемую модель энергетического сотрудничества Украины и России, предполагающую объединение добычных и газотранспортных активов. Вместе с тем он подчеркнул, что "речь идет о намерениях". "Если речь будет идти об объединении (активов), то только равных, чтобы отношения были пятьдесят на пятьдесят", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.