Будет ли поднят проходной барьер?

В последнее время говорят о возможном повышении проходного барьера на выборах для политических партий. УНИАН поинтересовался у политиков и политологов, насколько вероятным является поднятие проходного барьера, и какими могут быть последствия такого шага.

Андрей Шкиль, народный депутат (БЮТ): БЮТ ЛУЧШЕ С «НАШЕЙ УКРАИНОЙ», ЧЕМ БЕЗ НЕЕ Если бы увеличение проходного барьера убрало из парламента социалистов, которые повели себя, мягко говоря, не совсем корректно по отношению к помаранчевой коалиции, и коммунистов, – то я положительно к этому отношусь. С другой стороны, повышение барьера может повлиять на сужение спектра политических сил национально-демократического лагеря, которые будут представлены в парламенте. Потому считаю, что оптимальным решением было бы повысить проходной барьер до предыдущего показателя – 4%. Это, с одной стороны, усилит роль политических сил, которые его преодолеют, а с другой – не даст возможность находиться в парламенте деструктивным силам, которые формируют электоральную поддержку на провокационных и часто антигосударственных лозунгах.

Ни социалисты, ни коммунисты эту планку не преодолеют. Когда до выборов еще много времени, то электоральная поддержка аутсайдеров всегда выше, чем она будет на старте предвыборной кампании. Это известная закономерность.

Есть мысли, что проходной барьер нужно повысить до 5%, но это может вызывать серьезное противостояние в обществе и в политической среде.

Я являюсь категорическим противником снижения барьера, потому что это будет означать размывание и так недостаточно монолитного украинского политикума.

Разговоры об угрозе двухпартийной системы распространяют социалисты и коммунисты, которые боятся поднятия проходного барьера, хотя публично свои страхи они, конечно, не озвучивают. “Наша Украина” 5-процентный барьер, может, и не преодолеет, а 4-процентный преодолеет наверняка. Конечно, это серьезно осложнит нам жизнь в парламентском измерении, поскольку нужно будет договориться о сотрудничестве, заключить соглашение. Это будет очень непросто, поверьте. Но для нас такие сложности желательнее, чем отсутствие „Нашей Украины” в парламенте. Если же таких сил более чем две, то никаких договоренностей между ними не будет, это я гарантирую.

Михаил Чечетов, заместитель председателя фракции Партии регионов: В БЛОКЕ С БЮТ «НАША УКРАИНА» БУДЕТ НА ДОЛЖНОСТЯХ СТАРШИХ ПОМОЩНИКОВ СЕКРЕТАРЕЙ Однозначного ответа – нужно повышать барьер или не нужно – нет.

Кое-кто сейчас действительно педалирует идею перехода на двухпартийную систему. Такая мысль крутится в БЮТ. Их игра простая. Кто будет лидером оппозиции? БЮТ. И чем более высоким будет барьер, тем рельефнее будет выглядеть ядро оппозиции. При двухпартийной системе даже проигравший будет иметь 48–49%. Посчитайте, сколько людей с каждой стороны пройдет в парламент. Достаточно повысить барьер до 10% – и все, будет две акулы – БЮТ и Партия регионов, а при них будет плавать кучка маленьких рыбок типа „Нашей Украины”: куда БЮТ крутанется, туда и НУ поплывет. Если НУ войдет в блок с БЮТ, то сможет рассчитывать на должности старших помощников секретарей.

С точки зрения углубления политической структуризации общества, может и стоило бы повысить проходной барьер процентов до четырех-пяти, но, конечно, не до семи или десяти. ПР, собственно, может воспринять и пятнадцать или двадцать процентов – нам все равно.

Есть корпоративный интерес, а есть и государственный. В том же БЮТ, в НУ преобладает корпоративный интерес. Они этот корпоративный интерес пытаются выдать за государственный. У нас все не так. Даже если нам что-то корпоративно выгодно, мы будем играть против себя, но так, как это выгодно стране.

Сейчас поднимать барьер несвоевременно. В процессе становления партий мы еще не дошли даже до экватора – этот процесс только начался, ведь мы прошли лишь первые выборы по партийной системе. Укрупнение партий состоится естественным путем. Прогрессивные партии найдут свои ниши, у них появится свой стабильный электорат. С точки зрения последующего становления гражданского общества и демократизации нашего государства, к барьеру в 5–7% мы сможем подойти как минимум через одни выборы. Возможно, на ближайшие выборы стоит поднять барьер до 4% – не выше.

Иван Бокий, лидер фракции СПУ: НЕКОТОРЫЕ ДАМОЧКИ ОЧЕНЬ ХОТЯТ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ Сегодня, думаю, об этом рано говорить. Разговоры о повышении проходного барьера начинаются в связи с тем, что некоторые дамочки хотят досрочных выборов. Можно вполне уверенно говорить, что их не будет, как бы кому не хотелось. Это дело карьерное – очень хочется стать премьером, из-за этого и ведется вся эта болтовня. Не обо что языки чесать, вот их и чешут о тему перевыборов.

Сегодня есть более неотложные проблемы, чем любые проходные или непроходные барьеры. Нужно или не нужно увеличивать – жизнь покажет тогда, когда мы уже будем идти к выборам. А сейчас об этом говорить для чего? Чтобы вносить сумятицу в умы?

Я бы повысил барьер до 100%, тогда бы прошла лишь одна партия. Какой-то проходной барьер, конечно, должен быть – совсем его ликвидировать тоже неразумно. Возможно, стоит вернуться к тому барьеру, который был, – 4%. Это нужно для того, чтобы в парламенте были представлены лишь авторитетные политические силы. Но в любом случае этот разговор - преждевременный.

Владислав Каскив, руководитель оперативного штаба ГП “Пора”: ПР, БЮТ И НУ УЖЕ ОБО ВСЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ К перспективе повышения проходного барьера нужно относиться как к политической реальности, потому что все политические силы, представленные в парламенте, в этом заинтересованы, правда, мысли разные – насколько его повышать. Это не содействует демократическому развитию – барьеров не должно быть, потому что в таком случае мнение граждан, которые отдают свои симпатии непроходимым силам, не будет представлено в парламенте. Чем выше барьер, тем меньше демократии.

Посткоммунистические страны Центрально-Восточной Европы находятся на разных этапах своего развития. Рубиконом для них является системная реорганизация государства. К сожалению, Украина принадлежит к числу тех из них, которые эту реорганизацию еще не прошли. С точки зрения концентрации политической силы в рамках отдельных партий, достаточно высокий проходной барьер является целесообразным, потому что только при таких обстоятельствах партии одного направления смогут объединиться и осуществить необходимые стране реформы.

Если же говорить о политической реальности в Украине и о необходимости в консолидации, то повышение барьера неминуемо. Думаю, что этого консенсуса в закрытом режиме достигли уже все ключевые парламентские политические силы – ПР, БЮТ и НУ. Считаю, что НУ может взять на выборах около 10%, при условии своего позиционирования как партии, которая поддерживает Президента.

Думаю, что барьер будет не ниже за 7%. Правда, реализация этого сценария тесно связана с тем, насколько реальными станут досрочные выборы. А сегодня досрочные выборы реальны как никогда. Мне кажется, что и в этом вопросе достигнут компромисс между ключевыми политическими игроками.

Андрей Ермолаев, политолог: ПРИ 6% ПАРТИЯ, КОТОРУЮ ПОДДЕРЖИТ 1,5 МЛН. ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕ ПОЛУЧИТ НИ ОДНОГО МАНДАТА Думаю, что повышение проходного барьера – это пока еще лишь слухи, и ходят они в контексте разговоров о реализации так называемого кризисного сценария, который заключается в последующей блокировке работы парламента, поиске возможных причин для роспуска парламента, распаде коалиции и досрочных парламентских выборах. Вне границ этого сценария повышения барьера не будет иметь смысла. Пока что вопрос досрочных выборов является скорее теоретическим.

В повышении барьера заинтересованы несколько политических сил, которые могут стать монополистами в будущем парламенте и, с одной стороны, смогут максимально консолидировать родственные политические силы, а с другой – обеспечить себе максимальную премию, выбросив из парламента все менее влиятельные силы.

Думаю, что в случае реализации кризисного сценария проходной барьер может быть поднят вдвое. В этом могут быть заинтересованы, в первую очередь, БЮТ и Партия регионов. Для НУ удвоение проходного барьера на сегодня является критическим. Если БЮТ даст гарантии НУ идти общим списком, то они могут поддержать такую инициативу.

По моему мнению, в ближайшие два-три электоральных цикла трогать проходной барьер не следует, поскольку он является элементом структуризации политики и общества, и изменение правил приведет к разрушению принципов политической архитектуры.

Для наших выборов 3% – это нормальный показатель. Миллион голосов – достаточно репрезентативный показатель. Низший барьер открывает дорогу случайным проектам, а высшая квота вызывает перекос в самой структуре парламента: представим, что политическая сила набирает, скажем, полтора миллиона голосов из 26 млн. возможных – и при этом не получает ни одного мандата.

У нас нет и не будет партии или блока, который взял бы 50%. Но при условии высокого барьера такой блок со своими 25% голосов возьмет, условно говоря, 50% мандатов. Это и социально, и политически несправедливо, нецелесообразно и угрожающе.

Можно просчитать будущее большинство в парламенте, если, скажем, три политических силы преодолевают достаточно высокий проходной барьер. Не исключаю, что именно такие аргументы идут в ход при разговорах о формировании новой оппозиционной коалиции.

С другой стороны, в случае объединения списков НУ и БЮТ должны быть железные гарантии, что такой блок опередит ПР, а в этом есть определенные сомнения. БЮТ или новообразованная политическая сила обречена работать на харизму Тимошенко, которая будет затенять всех партнеров. Но при этом не нужно забывать, что у лидера БЮТ есть объективный электоральный порог, выше которого она не поднимется ни при каких обстоятельствах.

Теоретически Партия регионов могла бы поддержать идею повышения проходного барьера, но в действительности ей это невыгодно. В случае поддержки такой идеи они теряют доверие партнеров по коалиции – это был бы откровенный кидок.

Следовательно, повышение барьера возможно при нескольких условиях: возникновение договорной игры на уровне элит, а не на уровне блоков и партий; четкого просчета и договоренностей между НУ и БЮТ и видение ПР возможного будущего расписания „на трех” и игры с БЮТ. В ином случае ПР не заинтересована сдавать своих партнеров по коалиции.

Олесь Доний, политолог: ТОРГИ МОГУТ ВЕСТИСЬ ЗА КАЖДЫЙ ПРОЦЕНТ О повышении проходного барьера в разное время на протяжении последних двух лет говорили представители трех основных политических сил – „Нашей Украины” (в частности, об этом шла речь и в выступлениях Президента), Партии регионов и БЮТ.

Сегодня в Украине наблюдается выраженная тенденция к узурпации власти номенклатурой всего политического истеблишмента – как коалиции, так и оппозиции. С этой целью уже осуществлено несколько шагов. Во-первых, принят закон об императивном мандате для депутатов местных советов, и таким образом уничтожается альтернатива внутри каждой партии. Во-вторых, дело идет к принятию закона об оппозиции, который, в сущности, уравнивает в благах (не в правах) власть и оппозиционные политические партии в Верховной Раде. Третий шаг, который планируется, – это повышение проходного барьера, который сделает невозможным появление и укрепление альтернативы в нынешнем политикуме.

Мое отношение к такой перспективе резко негативное, я считаю повышение проходного барьера одной из наибольших угроз демократическому развитию политического процесса.

Несколько пошатнуть эти планы могут неуверенные позиции и снижение электоральной поддержки „Нашей Украины”, которая может изменить свое отношение к перспективе повышения проходного барьера. Хотя у „Регионов” с БЮТ достаточно голосов для преодоления президентского вето.

Процент барьера как таковой не суть важен. Он будет таким, который сделает невозможной альтернативу. Торги могут вестись за каждый процент.

Учитывая это, в условиях Украины считал бы целесообразным не повышать, а, напротив, снизить проходной барьер до 1%. Я не считаю это размываниям политической системы, а лишь отражением настроений в украинском обществе. Не страшно, если в парламенте будет десять политических партий. Напомню, что при смешанной системе 50% депутатов проходило в парламент по мажоритарной схеме. Почти каждый депутат из этих 50% был внепартийным, а это почти то же, что отдельная партия.

Украина – разнокультурная, разноязычная, имеет много региональных отличий, и искусственное сужение спектра политической репрезентации этого разнообразия несет серьезную угрозу.

Для стабильности политической системы чрезвычайно важным является как наличие центристских структур, которые дают возможность создавать в парламенте большинство, так и отдельных радикальных проектов. Намного более опасно, если, скажем, электорат Витренко перейдет к Партии регионов, а электорат Тягнибока – к БЮТ. Это будет значить, что ПР и БЮТ вынуждены будут радикализоваться. Каждые выборы при таких условиях будут заканчиваться противостояниям.

Галина Ключковская