Украина и Россия вскоре начнут вести жесткий диалог

Директор международных программ Центра Разумкова Михаил ПАШКОВ прогнозирует, что период взаимных разговоров о сотрудничестве между Украиной и Россией быстро закончится и начнется период жесткого диалога по ключевым проблемам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

М.ПАШКОВ отметил, что последние месяцы наметились позитивные моменты в двухсторонних отношениях: состоялся ряд знаковых визитов, изменилась тональность диалога, ушли на задний план взаимные демарши и упреки.

«Мне кажется, что этот период взаимных разговоров о братстве, помощи и сотрудничестве очень быстро закончится и начнется период жесткого и серьезного диалога по ключевым проблемам, которые накопились в двухсторонних отношениях», - сказал он.

В частности, по мнению эксперта, это вопрос о договорно-правовом оформлении границ и базировании Черноморского флота РФ на территории Украины.

М.ПАШКОВ считает, что полномасштабная работа Украинско-Российской Межгосударственной комиссии будет способствовать налаживанию конструктивных отношений между двумя странами.

«То, что существует договоренность в полном масштабе с участием президентов провести заседание комиссии в мае, - это, безусловно, скажется позитивно, потому что многие проблемы, которые отягощали двухсторонние отношения, связанные с гуманитарной и политической сферой, должны решаться не на уровне нот и заявлений лидеров стран, а на уровне механизмов межгосударственной комиссии», - подчеркнул эксперт.