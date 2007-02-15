Тимошенко: фракции Партии регионов, КПУ и СПУ работают на земельную мафию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что «фракции Партии регионов, КПУ и СПУ в Черкасском городском совете работают на земельную мафию».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время встречи с участниками пикетирования сессии Черкасского городского совета.

По словам лидера БЮТ, эти фракции, используя любые возможности, блокируют принятие решения о пользовании объектами коммунальной собственности и аренде земель города исключительно на условиях аукциона.

В то же время она заявила, что уверенна в том, что до конца дня сессия таки примет решение о проведении аукционов. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она не уедет из Черкасс до тех пор, пока депутаты не примут это решение.