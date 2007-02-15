Янукович заявляет, что коалиция не воспринимает ни Огрызко, ни Короля

Представители антикризисной коалиции предварительно настроены негативно в отношении кандидатур на должность министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО и председателя СБУ Виктора КОРОЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Донецке заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Предварительный опрос депутатов показал, что большинство депутатов настроены негативно по самым разным причинам», - сказал премьер, отметив при этом, что, безусловно, в отношении данных кандидатур в антикризисной коалиции будет проходить дискуссия.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что данные вопросы будут рассматриваться на следующей неделе на заседаниях фракций, входящих в состав коалиции.

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