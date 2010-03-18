Тигипко будет заменять первого вице-премьер-министра

Кабинет Министров Украины определил порядок исполнения полномочий первого вице-премьер-министра и вице-премьер-министров в случае отсутствия кого-либо из них.

Соответствующее распоряжение №456 размещено на сайте правительства.

В соответствии с документом, в случае отсутствия первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА его полномочия исполняет вице-премьер Сергей ТИГИПКО и наоборот.

В случае отсутствия вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА, его полномочия осуществляет вице-премьер Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Вице-премьера Владимира СИВКОВИЧА заменяет вице-премьер Владимир ТИХОНОВ, Виктора СЛАУТУ – Б.КОЛЕСНИКОВ, В.ТИХОНОВА – В.СЛАУТА.