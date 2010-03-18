У закона нет претензий к трудоустройству сына Герман

Назначение заместителями министра по вопросам чрезвычайных ситуаций родственников членов Партии регионов не противоречит Закону Украины «О государственной службе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель начальника Главного управления государственной службы Украины Александр ШЕВЧЕНКО.

По его словам, в статье 12 закона о госслужбе сказано о том, что на должности государственных служащих не могут быть назначены люди, которые будут в непосредственном подчинении своих родственников или близких лиц.

«С точки зрения закона о госслужбе, если министр по чрезвычайным ситуациям не является таковым по отношению к ним, то никаких нарушений законодательства о госслужбе в этом я не вижу», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, несмотря на то, что назначенные заместителями министра люди фактически являются однопартийцами, закон не устанавливает никаких ограничений для замещения должностей на госслужбе по политической принадлежности.

В то же время А.ШЕВЧЕНКО сообщил, что его ведомство разработало новый закон о государственной службе, основная идея которого заключается в деполитизации госслужбы.

«Мы сторонники того, что государственные служащие не должны быть членами политических партий и заниматься политической деятельностью», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 17 марта с.г. министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ представил коллективу МЧС своих заместителей, в том числе сына заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН Николая КОРОВИЦЫНА.