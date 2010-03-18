Луценко говорит, что перемещения Януковича обеспечивают 120 гаишников

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что беспрепятственное перемещение нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА по Киеву и области обеспечивают 120 сотрудников ГАИ.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Я когда во второй раз пришел в министерство, то обнаружил, что в Киевской области стало больше на 120 сотрудников ГАИ. Оказалось, что это подраздел охраны “Межигорья” и сопровождения (тогдашнего) премьер-министра ЯНУКОВИЧА. 120 – это слишком много. Это 30% всех работников ДПС в Киевской области. Мы их, конечно, ликвидировали, но сейчас их опять восстановили", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, все предыдущие президенты ездили из Конча-Заспы, "а этот ездит из Вышгорода". "Если ехать с Конча-Заспы, то парализуется лишь Печерск. А если из Вышгорода, то парализуется весь город", - отметил экс-министр.

При этом он выразил убеждение, что такие действия нового руководителя государства указывают на восстановление кучмизма во всех его проявлениях. "Потому что и премьер-министр в пятницу, когда ехал на концерт ВАЛЕРИИ, то перекрывался весь центр с нарядами ГАИ. Это самовосстановление стиля. Помните, как в фильме терминатор-железяка то расплавляется, то восстанавливается. Это тот кучмизм, который был расплавлен и якобы исчез, теперь опять восстанавливается", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

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