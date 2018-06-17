Юрий Луценко: Милицию возглавил подручный известного авторитета Васи Биты

На днях дважды-министр внутренних дел Юрий Луценко отбывает в регионы работать с местными организациями Народной самообороны, которую он возглавляет. В канун этого тура мы задали Луценко несколько вопросов.

ЖАНДАРМЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА РАССЕЛИЛИСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ Недавно в СМИ появилось интервью с бывшим министром внутренних дел Билоконем. «Политический беженец» из Украины, живущий на Рублевке под Москвой, рыбачит с другими «беженцами» Бакаем и Сацюком, держит на столе портретик Путина, рассказывает о своих мытарствах после Оранжевой революции. Вы действительно преследовали своего коллегу? Безусловно, победа Януковича всколыхнула болото кучмизма. Со дна которого, к сожалению, поднимаются хорошо забытые персонажи. Очевидно, слова их вождя Кучмы: я доволен тем, что все возвращается, – являются знаковыми.

И возвращается не только система управления кучмизма, когда один человек в одном кабинете все решает за всех. Возвращаются известные лица, среди них – Билоконь. Он на должности министра внутренних дел Украины запомнился жандармской ролью относительно людей, которые выходили на разрешенные Конституцией протестные акции.

Все его басни о страшных репрессиях и давлении на семью - результат его больного воображения. Я не знаю, пил ли он три дня или три месяца, как обещал милиционерам (когда победил Янукович). Но никаких предпосылок, чтобы так позорно бежать из Украины с точки зрения права у него не было.

Но, очевидно, человек что-то знал о своих поступках и решил лучше сбежать. После Оранжевой революции в силу внутреннего знания своей “жандармской роли” относительно украинского народа, такие персонажи сформировали поселок беженцев в самых дорогих коттеджных районах Подмосковья. Пока прокуратура занималась нашими материалами, они удобно расселялись в России. Это и Бакай, и Засуха, и Боделан, и Щербань, и многие другие.

Он говорил, что генерал Попков якобы вел милицию во время Оранжевой революции не на Майдан, а на учения. Но при этом выдал им боевые патроны. Знаете, на бумаге у них все было в порядке. Все прекрасно понимали, к чему шло в последние дни революции, потому бумаги у них были подчищены. Тем более что прокуратура была и остается в руках Партии регионов. Объективной оценки не было дано ни тогда, ни сейчас.

Кучмисты просто выжидали время, когда у них будет полнота власти и когда они опять станут героями. Думаю, мы услышим много заявлений о голубях Кучмы, которые сдерживали ястребов оранжевого Майдана и проиграли в борьбе за свои идеалы.

Как вы оцениваете то, что ваш предшественник Цушко стал министром экономики?

Цушко занимал экономические должности в Верховной Раде, был председателем подкомитета ВР по акцизам в комитете банковской политики. Именно там он плодотворно сотрудничал с нынешним правительством, в том числе с Азаровым. Он очень часто вносил на рассмотрение фракции Соцпартии вопрос о резком снижении акцизов, а спустя некоторое время – о резком повышении акцизов. В такую временную дыру фактически легальной контрабанды завозились высоколиквидные товары. Злые языки в парламенте говорили, что именно после такого маневра с акцизами на коньячный спирт Соцпартия получила офис на проходной коньячного завода «Шустов». Там до сих пор висит флаг Соцпартии.

Поэтому именно такая его работа была эффективной. Посмотрим, чем он будет заниматься сейчас.

РАЗГОВОРЫ О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ – ДЛЯ ЛОХОВ, ДОНЕЦКИЕ ЗАХВАТЫВАЮТ ВСЕ ДОЛЖНОСТИ Как вы оцениваете последние назначения в Министерстве внутренних дел? Новый министр Могилев – худший выбор из кадрового резерва Партии регионов. Ведь все время дискутировались фамилии Джиги, Корниенко, Купянского, даже Рената Кузьмина.

Но я чувствовал, что будет Могилев. По одной простой причине. Это человек – комфортный лично для президента Януковича. Его роль сведется к слепому выполнению любых приказов, без вопросов, почему и как. Даже если этому препятствуют моральные или правовые факторы. Кто министр – очень важно. Но компенсировать узость кругозора того или другого руководителя может его команда.

Кто бы что ни говорил о “неспециалисте Луценко”, у него среди заместителей не было ни одного заместителя, который не поработал бы на должности хотя бы лет двадцать. А некоторые поработали больше, чем я живу на свете. Потому, команда моих заместителей и начальников областных управлений – это был единый механизм, который работал в милицейском измерении, а я, политически назначенное лицо, корректировал его деятельность, определяя приоритеты.

Я не хочу упражняться в критике Могилева, но считаю, что он человек с небольшим потенциалом для развития системы. Это было бы полбеды, если бы на должность его первого заместителя поставили человека, который четко понимает задания оперативной службы МВД. Но первым заместителем назначен экс-начальник внутренних войск Попков, который никогда по роду своих занятий не имел связей с оперативно-разыскной деятельностью. А это ключевая задача первого заместителя. То есть первый заместитель, как и Могилев, - это политическое назначение. Потому что как и Могилев, этот человек предан Партии регионов, вплоть до участия в незаконных действиях против Майдана.

Дальше – заместитель по криминальному блоку (уголовный розыск, борьба с экономическими преступлениями, с наркотиками, разведка). Туда назначается генерал Зима – человек который уже пять лет не работал в оперативной службе. Буквально полгода назад он добился того, чтобы мы его назначили из резерва, где он находился с 2005 года, на должность заместителя начальника департамента по борьбе с наркотиками. Я не говорю, что он не специалист. Но подумайте: министр не в курсе тенденций криминогенной ситуации, первый заместитель никогда этим не занимался, а заместитель, который непосредственно за это отвечает, пять лет не имеет никакой информации об организованных группах. Плюс требование тотальных отставок начальников областных управлений.

Что в результате? Следствием может стать значительное ухудшение криминогенной ситуации. Особенно весной, когда происходит ее традиционное обострение. Я прогнозирую, что по результатам первого полугодия у нас значительно вырастет преступность. И от этого не радуюсь, напротив – очень переживаю.

Если есть политическое решение относительно министра – нет возражений. Если он хочет иметь своих заместителей, - это тоже не вызывает сомнений. Но зачем было снимать тотально начальников областных управлений, которые являются носителями информации, памяти, оперативных наработок в конце концов? Как объяснить, что требуют написать рапорты от всех подразделений центрального аппарата, вплоть до руководителя подразделения охраны труда и пожарной безопасности? Или рапорт начальника кинологической службы? Что, собаки виноваты, что выиграла Партия регионов? Неужели в связи с победой Януковича собак будут дрессировать по-другому?

А вы когда пришли министром, разве не меняли людей? Я когда пришел в министерство в 2007 году, оставил тридцать процентов начальников областных управлений, потому что считал, что они больше подготовлены и сильнее, чем моя команда отразца 2005 года. Кроме того, все мои заместители и начальники управлений имели лишь годовой перерыв в службе и тоже без проблем возобновили работу. Я никогда тотально не пересматривал руководство центрального аппарата, потому что это ключ для координации усилий трехсоттысячного подразделения. Если его тотально изменить, то это сломает систему управления.

Поймите: все разговоры о профессионализме – это для лохов, в действительности идет захват донецкой командой всех возможных и невозможных должностей. Могилев служил начальником горотдела Макеевки, а оттуда вышел знаменитый авторитет Вася Бита, он же Джарты. Джарты стал отвечать от Партии регионов за Крым, недаром в 2007 году Могилев поехал начальником милиции от ПР в Крым. Недавно ходили слухи, что сам Джарты начал рассматриваться на руководителя МВД, но, очевидно, поняли, что неудобно назначать его в связи с его бурной молодостью. Все же таки возле МВД стоит памятник Шарапову и Жеглову, а с приходом Джарты его бы пришлось менять на Фокса и Горбатого. Потому решили, лучшее поставить его подручного.

Кто будет руководить ГАИ Украины – представитель из Донецка, ГАИ Киева – из Донецка, ГАИ Киевской области – из Донецка. Тут простая логика земляка Партии регионов. Но правильно ли это для страны?

Вас упрекают, что вы так и не стали «своим» в милиции… Моей задачей на должности министра не было стать «своим» для милиции. Потому что стать “своим” для милиции образца 2005 года, было бы для меня позорным. Стать «своим» для милиции Билоконя было бы неправильным. Я был призван Майданом изменить милицию. И сколько мог, я пытался это делать. К сожалению, изменил мало. Потому что во-первых, совсем не менялась прокуратура, во-вторых, не менялось законодательство, которое могло изменить милицию. Например, один из моих первых приказов – декларирование доходов и расходов работников милиции и членов их семей. Но я получил массу рапортов с отказом это выполнять. Потому что это незаконно, а закона такого так и не приняли.

Что удалось? Ключом моего видения было главное – отказаться от процентомании, которая уничтожала милицию. Были случаи, когда милиционерам ставили главным процент раскрываемости, который доводили до 90 процентов. А как его можно было раскрыть до 90 процентов? Лишь не принимая от граждан заявления, а регистрируя только те, которые легко раскрыть. И таким образом можно отчитаться.

Но людям от таких «успехов» не легче. Я от такого инструмента, как процент раскрываемости, отказался. У нас был другой инструмент – полнота регистрации заявлений граждан и объективность принятия решений. Там, где можно возбудить дело, – возбуждать, там где нет оснований – не возбуждать. Правильно ли раньше отменяли 73 процента заявлений граждан? Нет, потому что депутаты установили планку, что дело возбуждается, если имущественные убытки достигают тысячи гривен. Правильно ли это? Нет, потому что основной вал мелких преступлений, краж на селе – до тысячи гривен. Мы изменили закон (теперь граница – 60 гривен), и формально количество краж выросло, но это перестало наводить глянец на картинку, и мы начали заниматься всеми преступлениями. Только в Киеве задержали свыше 100 карманных воров в метро.

Еще один пример – борьба с наркотиками. Что может быть проще, чем найти наркомана? – так можно выполнить план до конца года. Так и делалось. Я ввел другой подход: бороться нужно со сбытчиками наркотиков, с теми, кто поставляет и организует наркотрафик. Поэтому показателями были поставлены две цифры: вес изъятого зелья и количество задержанных сбытчиков наркотиков. И мы каждый год достигали тут серьезного улучшения результата.

Следующее – дорожное движение. После того, как меня сняли в 2007 году, количество смертей от ДТП в Украине выросло на 25 процентов и достигло своего максимума – 9,5 тысяч смертей в год. Поэтому моей задачей было преодолеть это явление. Преодолеть его без принятия закона было невозможно, поэтому благодарю депутатов, что они приняли данный закон (о повышении штрафов). В итоге за год мы навели порядок на дорогах, и на 30 процентов снизилось количество ДТП, количество убитых, раненых. Это четыре тысячи спасенных жизней... Революционным я считаю не то, что мы увеличили штрафы, а то, что поставили "Визиры", которые не видят разницы, кому выписывают штрафы: депутатам или пенсионерам. Это – правильно, когда холодная техника фиксирует нарушение и нет контакта между взяткодателем и взяткополучателем.

Еще одно важное направление – работа службы внутренней безопасности. Ее результаты по наказанию «оборотней» всегда были вдвое эффективнее, чем у моих предшественников.

Можно еще много говорить об успехах и неудачах МВД. Но главное: милиция стала открытой, подвластной общественной критике. Майдан включил свет в МВД. Потому и стало меньше (хоть рецидивы и давали о себе знать) заказух, масок-шоу и тому подобного.

Что будет при новой власти – увидим. Но решение о ликвидации подразделения по правам человека, принятое одним из первых, - согласитесь, настораживает.

ЯНУКОВИЧА ОБСЛУЖИВАЮТ 120 ГАИШНИКОВ Сейчас много говорят, как ездит Янукович – с сиренами, мигалками, дороги перекрывают, и вся страна стоит в заторах. Это такая любовь к помпе? Подчеркивание собственной значимости? Тут есть географический нюанс. Все предыдущие президенты ездили из Конча-Заспы, а этот ездит из Вышгорода. Если ехать из Конча-Заспы, то парализуется лишь Печерск. А если из Вышгорода, то парализуется весь город...

Я когда во второй раз пришел в министерство, то обнаружил, что в Киевской области стало больше на сто двадцать работников ГАИ. Оказалось, что это подразделение охраны Межгорья и сопровождения премьер-министра Януковича. Сто двадцать человек – это слишком много. Это 30% всех работников ДПС в Киевской области. Мы их конечно ликвидировали, но сейчас их опять восстановили.

Есть еще и идеологический акцент – восстановление кучмизма во всех его проявлениях. Потому что и премьер-министр в пятницу, когда ехал на концерт Валерии, то перекрывался весь центр с нарядами ГАИ. Это самовосстановление стиля. Помните, как в фильме терминатор-железяка то расплывается, то восстанавливается. Это тот кучмизм, который был расплавлен и якобы исчез, - теперь опять восстанавливается.

Когда абсолютное большинство Народной самообороны отказалось ставить подпись за коалицию с Партией регионов, вы наверное, почувствовали личную гордость. Перебежчики и крысы – это такая устойчивая украинская традиция... К сожалению, мы тоже имеем четырех людей с “особой” позицией.

Но все говорили, что будет больше... Это говорил один из тех четверых, который расписался, что приведет в коалицию не менее чем десять штыков. Давид Важаевич Жвания еще до выборов сказал, что не верит в победу, что будет готовиться к поражению, в том числе вступать в контакты с Партией регионов.

У нас нет солдафонщины, запрета. Потому Давид делал то, что считал нужным, сказал, что нужно входить в коалицию с ПР. Я говорил, что это неприемлемо с точки зрения политической и правовой. Ведь все мы стали депутатами в блоке, который имеет соглашение, где черным по белому написано, что мы не будем вступать в коалицию с Партией регионов. Люди нанимали нас на работу под такое условие. Если мы начинаем действовать иначе, то предаем тех людей, тогда сами выборы теряют смысл.

Однако Давид Важаевич продолжал поиски единомышленников. На одном из заседаний нашей группы (это уже было после инаугурации) я сказал: ребята, кто хочет выйти, заявите о своем желании. В этом разговоре аж три человека сказали, что поддерживают линию Жвании. Все остальные сказали, что остаются в оппозиции. Потом эта процедура повторялась трижды – с поднятием рук, с подписями. Из семнадцати человек (Иван Васильевич Сподаренко, к сожалению, умер), тринадцать подтверждали неизменность своих убеждений, и еще трое голосовали за правительство.

Я не верю объяснениям Жвании, что он голосовал за правительство для того, чтобы быть к нему в оппозиции. Это – для детей. В действительности объяснение простое. В связи с особенностью характера украинских демократов, они после победы кого-то сразу же пугаются и ищут, с кем договориться. В 90-х они бегали к Кучме договариваться и при этом поддерживали Ющенко как своего лидера. Так же они сегодня бегут к Януковичу. Я этого не воспринимаю. Почему мои убеждения должны зависеть от того, кто президент Украины?

В РОЗНИЦУ ТУШКАНЧИКИ ДЛЯ КОАЛИЦИИ СТОИЛИ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ ОПТОМ

...В самой фракции НУ-НС люди разделились. Одни без всяких кадровых условий подписались за участие в коалиции «тушками». Таких “тушканчиков” семеро в БЮТ и семеро в НУ-НС. А остальные решили сделать это вместе, и избрали своим лидером Яценюка, и таких мы называли “кроликами”. Они хотели и премьера, и министров, и губернаторов.

Вопреки всем экономическим законам розница стоила дешевле, чем опт! И «регионалы» очень потешались над этой смехотворной борьбой за вхождение в коалицию между тушканчиками и кроликами.

А мне было не смешно. Мне жаль тех людей, которые придумывают смешные объяснения для избирателей: одни говорят, что идут туда украинизировать Януковича, другие говорят, что идут защищать украинский язык, другие говорят, что сделают из Азарова реформатора. На самом деле, им очень тяжело. Потому что каждому человеку, который предавал хоть кого-то или что-то, – мужа, коллегу, друга, жену, страну, - это всегда тяжело. И словеса – проявление беспокойства на душе. Партия регионов ожидала, кто прибежит к ней с меньшими для них усилиями: кролики или тушканчики. А кроликам сказали: объединяйтесь, если вас будет много – поговорим. Но я со всей ответственностью говорю, если бы в НУ-НС было даже тридцать семь изменников за коалицию, Партия регионов не дала бы им ни премьера, ни десяти министров, ни десяти губернаторов. Партия регионов не для того пять лет стояла в очереди, чтобы делиться. Ни о какой влиятельной коалиционности не стоит мечтать, по крайней мере год-два.

В ПЕРВЫЙ РАЗ МНЕ ПОЗВОНИЛ ЮЩЕНКО И СКАЗАЛ, ЧТО Я ДОЛЖЕН ВСТУПИТЬ В ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОУКРАИНСКОМ ПРЕМЬЕРЕ Когда вы так говорите о Яценюке, я начинаю бояться, что наша оппозиция повторит судьбу российской. Может, Яценюк созреет к союзу с вами, может вам стоит сдержаннее о нем говорить? Партия регионов имела две задачи. Первая выполнена – они взяли тотальную власть: контроль над парламентом, Кабмином, прокуратурой, МВД, СБУ, судами, центральными СМИ. Янукучма состоялся. Единственное, что может помешать им царствовать, - это мощная оппозиция. Чтобы этого не допустить – не прекращаются разговоры с людьми из НУ-НС.

Мне очень приятно, что Тимошенко предприняла правильный шаг, заявив о переходе в оппозицию и призывая к объединению. Это значит, что вместе могут работать и Тимошенко, и Кириленко, и Луценко, и Яценюк, и все, кто считает себя оппозиционером. Нет непреодолимых причин для того, чтобы не садиться и не договариваться. Но договариваться следует без измены избирателю.

Но, к сожалению, найдутся псевдооппозиционеры, которые сейчас будут мочить Юлию Тимошенко и которые, провозгласив себя оппозицией, будут бить исключительно по своим. Что из этого выйдет – уже показал Ющенко. И зря он не пришел на инаугурацию Януковича – это был их общий праздник!

Следите за языками, тот кто наотмашь мочит лидеров другой ветви оппозиции, тот играет игру власти.

А вы с Виктором Ющенко общались?

Виктор Ющенко позвонил мне после моей отставки, когда я уже вещи из кабинета вывозил. Я ошалел, потому что это впервые он позвонил сам по рабочему телефону. Сказал, что я обязан вступить в переговоры об украинском премьере. Я ему говорю, что я за украинского премьера Тимошенко. Он говорит, это уже пройденный этап. Я говорю, тогда я за Луценко. Он говорит: как это? Я говорю, что я историю готов, скифов и сарматов знаю лучше вас. Он говорит, тебе все хиханьки, а в действительности речь идет о возможности репрессий, которые против тебя готовят за преданность идеалам Майдана. Я говорю, благодарю Виктор Андреевич, я такой оценки ждал пять лет. И кто же этот странный премьер? Он говорит, это предмет долгого серьезного разговора.

Стало все ясно – это о себе. Это невозможно! Я даже буду заставлять своих депутатов: ни один за Ющенко не проголосует. Виктор Ющенко имел все шансы, все авансы, а результат – неутешительный. Поэтому говорить о его возвращении к власти нецелесообразно.

Учитывая, что выборов в ближайшее время не предвидится, складывается не очень хорошая ситуация для оппозиции... Может, и слава Богу, что нет. Не нужно спешить. Сейчас море людей обвиняет оппозицию, что вы, мол, только критикуете. А что, мы должны были забаррикадироваться в Кабмине? Или поджечь ВР, чтобы не допустить неконституционного голосования? Это не для нас.

Что мы будем делать? Прежде всего, радикально будем оппонировать действующей власти в каждом шаге, направленном против украинцев. Будем делать все, чтобы не только Западная и Центральная, но и Восточная Украина изменила свое мнение, чтобы поняли, что Янукович и Азаров – это шаг в прошлое. Только когда это произойдет – будет возможно сменить власть. Механизмом перемен может стать решение о перевыборах ВР, создание новой неолигархической коалиции. Уже осенью мы почувствуем первые результаты деятельности правительства и общественные настроения. Тогда оппозиция и перейдет от пропагандистской к организационной работе.

Беседовала Лана Самохвалова