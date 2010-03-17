«Пострадавшему» Табачнику советуют вспомнить его «охоту на ведьм»

Новоназначенный министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК должен был бы проанализировать свои прошлые поступки перед тем, как говорить, что стал жертвой «охоты на ведьм», считает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Владимир ПОЛОХАЛО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, он заявил: «Неужели ТАБАЧНИК забыл, как утверждал, что украинский язык – это язык небольшой прослойки галичан? Я думаю, это проявление и украинофобства, и «охота на ведьм» вместе взятые. После такого грех обвинять кого-то в «охоте на ведьм».

«Я всегда считал, что Министерство образования должен возглавлять человек с демократическими взглядами. ТАБАЧНИК, по моему убеждению, таким человеком не является», - добавил В.ПОЛОХАЛО.

При этом депутат выразил уверенность, что многочисленные призывы к Д.ТАБАЧНИКУ подать в отставку - это не столько призывы к «какому-то депутату Партии регионов», сколько протест общества против курса Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Правительство, которое сформировал ЯНУКОВИЧ во главе с АЗАРОВЫМ, - это антипод украинского образования и науки. Последнее заявление об отмене внешнего независимого оценивания - это наглядная демонстрация того, что основная программа курса Партии регионов, которая дорвалась к власти, в образовании – это деградация», - заявил В.ПОЛОХАЛО. «Это наиболее враждебно настроенное правительство к развитию образования и науки в Украине», - отметил он.

По словам В.ПОЛОХАЛО, в сущности, образование стало заложником олигархов, которые захватили портфели в правительстве и других госучреждениях. «Этих олигархов не интересует наше наибольшее достояние – образование, они не хотят видеть нашу страну интеллектуальной и развитой, потому что она интересует их лишь в виде сырьевого придатка», - отметил В.ПОЛОХАЛО.