У Януковича ждут постоянную миссию МВФ в конце марта

В Администрации Президента Украины надеются, что постоянная миссия Международного валютного фонда вернется в Украину в конце марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Кабинете министров Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге.

Она отметила, что позиция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заключается в том, что возобновление полноценного сотрудничества с МВФ должно состояться в ближайшее время, и это является ключевым заданием для правительства и президентской Администрации.

И.АКИМОВА напомнила, что со вчерашнего дня в Киеве уже работает техническая миссия МВФ, которая изучает текущую ситуацию в государстве.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы результаты деятельности этой миссии были представлены как можно скорее», - отметила первый заместитель главы АП, подчеркнув, что это позволит украинской власти провести качественную внешнюю оценку сферы публичных финансов.

«Мы рассматриваем нынешнюю работу технической миссии МВФ как инструмент внешнего аудита макроэкономической ситуации в Украине. По результатам этой миссии планируется приезд основной миссии МВФ в Украину в конце марта», - сообщила И.АКИМОВА.

Она также выразила уверенность, что к тому времени правительство завершит основную работу над подготовкой реалистичного государственного бюджета, что станет основой для продолжения сотрудничества с международными финансовыми институтами.

И.АКИМОВА также не исключила, что МВФ даст согласие украинскому правительству на использование средств финансовой помощи для покрытия дефицита государственного бюджета, но лишь при условии, если украинская сторона представит международным экспертам убедительный комплекс мероприятий по последующему уменьшению этого дефицита.