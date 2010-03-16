В Ровно собирают подписи в защиту Бандеры и Шухевича

Уже второй день подряд активисты областной организации Украинской народной партии в Ровно собирают подписи под обращением к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с требованием не допустить отмены указов о присвоении звания «Герой Украины» главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и лидеру ОУН Степану Бандере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации УНП, ее активисты одновременно собирают и подписи с требованием отставки министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.

„Наше обращение к вам вызвано рядом заявлений и публикаций одиозного политика Д.ТАБАЧНИКА, которые направлены на разжигание межнациональной вражды в Украине и унижают честь украинцев. Мы не хотим, чтобы нам и нашим детям навязывали комплексы неполноценности”, – говорится в обращении.

Эти же вопросы будут рассмотрены и на внеочередной сессии облсовета, которую запланировано провести 17 марта по инициативе фракций УНП, БЮТ и „Наша Украина”. Главные вопросы ее повестки дня: „Об обращении Ровенского областного совета к Европейскому парламенту по поводу Резолюции Европарламента относительно ситуации в Украине” и „Об обращении Ровенского областного совета к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ по поводу заявлений о намерении пересмотреть Указы Президента Украины В.ЮЩЕНКО о присвоении звания «Герой Украины» Степану Бандере и Роману Шухевичу”.

Ровенская областная организация УНП призвала всех неравнодушных прийти в этот день под стены областного совета, чтобы своим присутствием поддержать вышеупомянутые требования.