У Януковича уже есть кандидат на командующего ВМС Украины?

В четверг, 18 марта, Президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначит нового командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По словам собеседника агентства, новым командующим Военно-Морских Сил ВСУ станет вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ, который сейчас занимает должность первого заместителя командующего ВМС.

В соответствии с этим кадровым решением будет уволен действующий командующий ВМС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ, который занимает эту должность с марта 2006 года.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ совершит рабочую поездку в АР Крым.