У Януковича уже есть кандидат на командующего ВМС Украины?
15:46, 16 марта 2010Политика
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Данные источника в Минобороны
В четверг, 18 марта, Президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначит нового командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.
По словам собеседника агентства, новым командующим Военно-Морских Сил ВСУ станет вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ, который сейчас занимает должность первого заместителя командующего ВМС.
В соответствии с этим кадровым решением будет уволен действующий командующий ВМС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ, который занимает эту должность с марта 2006 года.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ совершит рабочую поездку в АР Крым.
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