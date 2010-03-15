Янукович поздравил с днем рождения супругу Президента России
19:23, 15 марта 2010Политика
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Сообщает официальный сайт
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил с днем рождения супругу своего российского коллеги Светлану МЕДВЕДЕВУ.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
“Желаю успехов в Вашей благородной общественной деятельности, счастья, любви, благополучия, осуществления всех желаний”, - говорится в поздравлении.
“Пусть Ваш дом будет согрет теплом родных и друзей, весенними цветами и радостью”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
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