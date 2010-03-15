Янукович поздравил с днем рождения супругу Президента России

Сообщает официальный сайт

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил с днем рождения супругу своего российского коллеги Светлану МЕДВЕДЕВУ. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. “Желаю успехов в Вашей благородной общественной деятельности, счастья, любви, благополучия, осуществления всех желаний”, - говорится в поздравлении. “Пусть Ваш дом будет согрет теплом родных и друзей, весенними цветами и радостью”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

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