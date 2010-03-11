В Госдуме РФ порадовались за «бесстрашного человека» Азарова

В Госдуме России приветствуют создание новой коалиции в Верховной Раде и избрание нового правительства Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель председателя Госдумы РФ Александр БАБАКОВ.

«Создание правящей коалиции в Верховной Раде Украины отразило не только многолетние надежды народа Украины на стабилизацию обстановки в стране. Это событие не оставит равнодушным и россиян, поскольку мы последнее время все больше огорчались неудачам наших украинских братьев. Значит, настает время совместно радоваться успехам», - сказал А.БАБАКОВ.

По его мнению, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ - один из тех политиков в Партии регионов, к мнению которого прислушиваются не только другие народные депутаты, но и множество граждан Украины. «Это очень последовательный, принципиальный и бесстрашный человек, хороший экономист», - сказал он.

«Избрание АЗАРОВА премьер-министром Украины убедительным большинством голосов - это не только выбор правящей коалиции. Это еще и выбор времени, которое диктует стратегическую перезагрузку российско-украинских отношений. Надеюсь, что их улучшение с приходом АЗАРОВА на должность премьер-министра будет быстрым и очевидным», - подчеркнул А.БАБАКОВ.