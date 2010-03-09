Яценюк поставил условие Януковичу - угрожает уйти в оппозицию
Но перед тем надо спросить...
Депутат от НУНС Арсений Яценюк обещает уйти в оппозицию, если президент Виктор Янукович не согласится с его предложениями.
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
"Если провластная партия и президент не согласятся с теми идеологическими основами, которые были изложены в моем письме, есть все основания и прямая обязанность идти в оппозицию", - заявил депутат.
Как известно, накануне в своем открытом письме Януковичу Яценюк предложил создать временную коалицию до проведения досрочных парламентских выборов и изложил свое видение будущей политики.
"Я готов к оппозиции. Только прежде чем перейти в оппозицию нужно спросить у провластной партии, у действующего президента: какое ваше видение развития страны? Разделяете ли вы наши идеологические принципы? Если не разделяете - можно и необходимо идти в оппозицию", - считает он.
"Но, не сделав первый шаг к переговорам, не надо идти в оппозицию", - подчеркнул Яценюк.
Отвечая на вопрос, писал ли депутат свое письмо в расчете на то, что он может стать премьером, Яценюк заявил: "Я даже не обсуждаю этот вопрос, потому что снова я буду точно таким же, как все предшественники".
"Если поставить вопрос о том, что вы хотите быть премьером, тогда не надо было этого делать. Надо пойти и договориться о премьерском кресле", - отметил он.
Кроме того, депутат заявил, во фракции НУНС была сделана "попытка к консолидации".
"Откровенно скажу - я не знаю, чем она завершится", - добавил Яценюк.
На вопрос, уполномочивала его фракция НУНС делать такие предложения Януковичу, депутат ответил: "Я проводил переговоры не с одним из депутатов. Мы во вторник обсудим эту политическую позицию".