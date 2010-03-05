Янукович: 9 мая во всех городах-героях Украины будут военные парады

9 мая во всех городах-героях Украины пройдут военные парады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции в Кремле.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что во время переговоров с Д.МЕДВЕДЕВЫМ достигнута договоренность о праздновании 65-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне на территории России и Украины.

«У нас есть совместное понимание, что празднование Дня Победы должно быть совместным», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что праздничные мероприятия будут синхронизированы.

Кроме того, Президент Украины сообщил, что накануне 9 мая будет находиться в Москве, а непосредственно в день празднования 65-летия Победы - в Киеве.

«Военные парады состояться во всех городах-героях», - также сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что ветераны двух стран поддерживают активные связи, и руководство Украины и России считает своим долгом сделать все возможное, чтобы помочь им достойно встретить этот праздник.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что во время переговоров В.ЯНУКОВИЧ предложил организовать специальный поезд, который привезет ветеранов двух стран друг к другу.