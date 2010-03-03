В пятницу Януковича ждут в Кремле таки с официальным визитом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит 5 марта Москву с официальным визитом по приглашению Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Кремль понизил статус визита Президента Украины в Россию с официального до рабочего после того, как для своей первой зарубежной поездки после победы на выборах В.ЯНУКОВИЧ выбрал не Москву, а Брюссель.

В то же время, в МИД РФ заявляли, что присвоение визиту В.ЯНУКОВИЧА в Москву статуса рабочего связано лишь с тем, что официальный визит за столь короткий срок подготовить невозможно. Кроме того, по данным ведомства, статус визита еще может быть пересмотрен - окончательное решение должен принять Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ.