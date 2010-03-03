У Януковича считают, что Ющенко был бы неплохим премьером

Экс-президент Виктор Ющенко был бы неплохим премьер-министром, если бы согласился занять эту должность.

Об этом завила заместитель главы администрации президента Анна Герман эфире 5 канала.

"Экс-президент Ющенко уже не раз заявлял, что его не интересует такая должность. Я не думаю, что он изменил свое мнение. Я думаю, что он политик самодостаточный и он должен взять паузу", - подчеркнула она.

"Мы вспомним премьерство Ющенко - это не было худшее время для Украины. Мне кажется, он был бы хорошим премьером, если бы он согласился на эту должность", - сказала Герман.

"У нас есть единственный критерий - профессиональный, и такой, который сумеет объединить парламент. Вот два требования к кандидату, и здесь не важна ни фамилия, ни партийность, ни любые другие факторы", - подчеркнула она.

Украинская правда