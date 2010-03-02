Кому из политиков киевляне доверяют больше всего (опрос)

В феврале в пятерку лидеров доверия киевлян вошли Сергей ТИГИПКО, Виталий КЛИЧКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК и Николай ТОМЕНКО. Менее всего киевляне доверяют городскому голове Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса “Уровень доверия киевлян украинским политикам (февраль 2010 года)”, проведенного “Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

В соответствии с этим социсследованием, показатели доверия киевлян политикам такие: С.ТИГИПКО доверяют 72,9% киевлян (не доверяют 16,2%). Баланс доверия/недоверия составляет 56,7%.

В.КЛИЧКО доверяют 71,2% опрошенных (не доверяют 18,9%). Баланс доверия/недоверия составляет 52,3%.

Премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО доверяют 52,1% киевлян (не доверяют 39,5%). Баланс доверия/недоверия составляет 12,6%.

А.ЯЦЕНЮКУ доверяют 48,9% опрошенных (не доверяют 36,3%). Баланс доверия/недоверия равняется 12,6%.

Н.ТОМЕНКО выразили доверие 38,3% киевлян (не доверяют 39,7%). Баланс доверия/недоверия составляет “минус” 1,4%.

Также, согласно опросу, Николаю КАТЕРИНЧУКУ доверяют 36,9% опрошенных (не доверяют 40,1%). Баланс доверия/недоверия равняется “минус” 3,2%.

Первому вице-премьер-министру Украины Александру ТУРЧИНОВУ доверяют 30,2% респондентов (не доверяют 51,2%). Баланс доверия/недоверия равняется “минус” 21%.

Председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ доверяют 25% киевлян (не доверяют 63,6%). Баланс доверия/недоверия составляет “минус” 38,6%.

Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ доверяют 19,4% киевлян (не доверяют 70,7%). Баланс доверия/недоверия составляет “минус” 51,3%.

Юрию ЛУЦЕНКО доверяют 18,2% опрошенных (не доверяют 70,3%). Баланс доверия/недоверия равняется “минус” 52,1%.

Виктору ПИЛИПИШИНУ доверяют 15,8% (не доверяют 44,6%). Баланс доверия/недоверия составляет “минус” 28,8%.

Виктору ЮЩЕНКО доверяют 9,3% киевлян (не доверяют 82,4%). Баланс доверия/недоверия составляет “минус” 73,1%.

Александру ПАБАТУ доверяют 5,1% (не доверяют 46,7%). Баланс доверия/недоверия равняется “минус” 41,6%.

Председателю Киеврады О.ДОВГОМУ доверяют 4,6% опрошенных (не доверяют 81,4%). Баланс доверия/недоверия равняется “минус” 76,6%.

Мэру Киева и главе Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ доверяют лишь 4,4% киевлян. При этом среди украинских политиков Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ не доверяет наибольшее количество киевлян – 92,8%. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ имеет и самый худший баланс доверия/недоверия, который составляет “минус” 88,4%.

* * * “Украинский демократический круг” по заказу Института политики 16-22 февраля 2010 года провел репрезентативный выборочный опрос взрослого населения города Киева. Всего по месту жительства опрошены 1 000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Выборочная совокупность формировалась так, чтобы было пропорционально представлено население десяти киевских районов. На завершающем этапе проходил квотный отбор респондентов в домохозяйствах по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки с достоверностью 0,95 не превышает ±3,1%.