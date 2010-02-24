Литвин назвал день, когда потребует 226 подписей за любую коалицию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что во вторник, 2 марта, обратится в Совет коалиции с требованием предоставить документы, которые подтверждают ее существование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Дайте 226 подписей о любой коалиции, я объявлю, что новая, старая, модернизированная коалиция существует», - сказал В.ЛИТВИН.

Он убежден, что на досрочные выборы Верховной Рады «99% депутатов идти не хотят, если им даже пообещали места в проходных списках». При этом спикер напомнил высказывание: «Обещать – не значит жениться».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что у депутатов есть только один выход – «стиснув зубы, мобилизоваться и работать».

Отвечая на вопрос, какая большая вероятность – создание новой коалиции или формирование технического правительства по договоренности политических сил без формального создания коалиции - В.ЛИТВИН отметил, что «Конституция Украины и закон о Кабинете министров Украины не предусматривают (создание) технического правительства». Он подчеркнул, что «новое правительство возможно при условии коалиции».

Как сообщал УНИАН, 17 февраля председатель ВР В.ЛИТВИН попросил Совет коалиции в течение 10 дней предоставить все документы, которые подтверждают существование коалиции в парламенте, в частности 226 подписей народных депутатов.

По словам В.ЛИТВИНА, это необходимо сделать в связи со вступлением в силу Регламента ВР в качестве закона.

Как сказал спикер, если соответствующих документов не будет, то речь пойдет о формировании новой коалиции.

21 февраля новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что уже в конце следующей недели будет создана новая парламентская коалиция «Стабильность и реформы».

Сегодня В.ЛИТВИН заявил о получении от представителей фракции Партии регионов проекта коалиционного соглашения.