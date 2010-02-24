Янукович уже поделил области между своими людьми?

У нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА уже определены большинство кандидатов для назначения на должности руководителей областных государственных администраций.

Об этом пишет газета «Дело» (№28 за 24 февраля).

Среди таких кандидатов издание называет народного депутата от Партии регионов Николая ПРИСЯЖНЮКА, который руководил штабом В.ЯНУКОВИЧА в Житомирской области. «Или я, или Сергей РЫЖУК (народный депутат от ПР) займет этот пост », - сообщил «Делу» Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как отметил депутат Николаевского городского совета Александр ОМЕЛЬЧУК, в числе главных претендентов на должность губернатора Николаевской области трое: руководитель избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧА народный депутат Николай КРУГЛОВ, мэр Николаева Владимир ЧАЙКА и народный депутат Украины II и V созывов Сергей МАЙБОРОДА.

Безальтернативным считает газета кандидата на пост председателя Волынской ОДА руководителя местного штаба ПР Александра БАШКАЛЕНКО. Также высокие шансы занять губернаторское кресло в Ривненской области имеет бывший народный депутат Василий БЕРТАШ, который также руководил штабом новоизбранного главы государства. В случае, если Партией регионов будет создана коалиция с участием Блока Литвина, то на место председателя Ривненской облгосадминистрации могут также претендовать Юрий БЛАГОДИР (нынешний замгубернатора) и народный депутат от Блока Литвина Николай ШЕРШУН.

Список кандидатов в губернаторы с высокими шансами издание продолжает «регионалом» Дмитрием ШЕНЦЕВЫМ (Харьковская область) и народным депутатом Борисом ПЕТРОВЫМ (Запорожская область).

На кресло Сумского губернатора в числе других кандидатов претендует Юрий ЧМЫРЬ - депутат от Партии регионов V созыва, который курировал последнюю избирательную кампанию В.ЯНУКОВИЧА в регионе на посту руководителя штаба.

Среди возможных неожиданных назначений «Дело» отмечает решение В.ЯНУКОВИЧА отдать пост губернатора Винницкой области депутату от ПР Владиславу ЛУКЬЯНОВУ. Сам В.ЛУКЬЯНОВ в комментарии газете не стал опровергать эти предположения, но, в то же время, отметил, что говорить о назначении пока рано, и назвал информацию преувеличенной.

Издание также не исключает возвращение главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО на должность руководителя Киевской области. Также предполагается возможность назначения экс-главы СП Виктора БАЛОГИ на пост губернатора Закарпатской области.