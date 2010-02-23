Кравчук говорит, что предлагал Тимошенко все, «как подобает мужчине»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не предлагала экс-президенту Украины Леониду КРАВЧУКУ место в избирательном списке БЮТ в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил сам Л.КРАВЧУК, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, был ли у него разговор с Ю.ТИМОШЕНКО о месте в избирательном списке БЮТ.

«Разговора об этом не было. Мне Юлия ТИМОШЕНКО ничего не предлагала. Все предлагал я ей, как подобает мужчине», - сказал экс-президент. При этом он напомнил, что, в частности, он поддерживал Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах и был ее доверенным лицом.

Л.КРАВЧУК также заверил, что и в дальнейшем будет поддерживать лидера БЮТ.