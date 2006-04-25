Как преодолеть весенний авитаминоз
11:38, 25 апреля 2006Политика
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80% вполне здоровых людей весной чувствуют себя ослабленными
Главное в такой период – закалить организм и укрепить иммунитет, советует “Комсомолка”. Прежде всего, следует налегать на цитрусовые, беречься от простуды, защитить кожу от вредного влияния ветреной и сырой погоды, а утром не залеживаться в кровати. Бодрое утро – залог бодрого дня.
Основа весеннего стола – витаминный салат из белокачанной капусты. Весной полезно употреблять рыбу, морепродукты и фрукты, которые содержат витамин С. Зеленый и черный чай - не только тонизирующее средство, а и прекрасное внешнее средство ухода за кожей.
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