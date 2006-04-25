Как преодолеть весенний авитаминоз

Главное в такой период – закалить организм и укрепить иммунитет, советует “Комсомолка”. Прежде всего, следует налегать на цитрусовые, беречься от простуды, защитить кожу от вредного влияния ветреной и сырой погоды, а утром не залеживаться в кровати. Бодрое утро – залог бодрого дня.

Основа весеннего стола – витаминный салат из белокачанной капусты. Весной полезно употреблять рыбу, морепродукты и фрукты, которые содержат витамин С. Зеленый и черный чай - не только тонизирующее средство, а и прекрасное внешнее средство ухода за кожей.

ICTV