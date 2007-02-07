В Одессе открыли памятник деятелю, похожему на Кивалова (фото)

Рядом со зданием Одесского международного гуманитарного университета, что на Фонтанской дороге, торжественно открыта скульптурная композиция в знак «благодарения взрастившим чудное древо знаний».

Как передает корреспондент УНИАН, поскольку многих местных журналистов о намерении администрации учебного заведения открыть памятник предварительно не известили, то лишь сегодня сюда прибыли фото- и телерепортеры.

Большинство студентов и преподавателей университета уклоняются от ответа на вопросы журналистов, что символизирует памятник или чей образ увековечен на пьедестале. В то же время, некоторые из них говорят, что это памятник основателям вуза, другие же советуют внимательнее присмотреться к чертам лица и вылитой в металле фигуре.

Прохожие, которые обращают внимание на только что установленную скульптуру, высказывают мнение, что этот памятник похож на экс-председателя ЦИК Сергея КИВАЛОВА.

По словам председателя студенческого профкома университета Константина ГРОМОВЕНКО, эта «скульптурная композиция изображает собирательный образ тех, кто причастен к учреждению нашего вуза. А это, как известно, почетный президент Одесской национальной юридической академии Сергей КИВАЛОВ и группа других инвесторов. Пока одни богатые люди вывозили, накапливали деньги в зарубежных банках, другие, как видите, вкладывали средства в создание негосударственного вуза. Вот и отмечены таким образом их заслуги», - говорит он.

При этом К.ГРОМОВЕНКО отметил, что скульптурная композиция установлена еще до начала нынешнего учебного года. “Были намерения ее тогда же открыть, но перевесило мнение тех, кто отложил открытие», - сказал он.

На вопрос, сколько стоит создание памятника, никто из руководителей вуза ответить не может.