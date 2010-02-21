Кабмин хочет сохранить сотрудничество Украины с Большой восьмеркой

Кабинет министров имеет целью освобождение от налогообложения помощи, которая предоставляется Украине странами Большой восьмерки в рамках Глобального партнерства против распространения оружия и материалов массового уничтожения и Глобальной инициативы борьбы с актами ядерного терроризма.

Как отмечается в сообщении, прогнозируется, что такое сотрудничество даст возможность сохранить помощь Украине от Большой восьмерки для совместной борьбы с распространением оружия и материалов массового уничтожения и борьбы с актами ядерного терроризма. Для этого правительство предложило Верховной Раде принять соответствующий законопроект.

Принятие законопроекта будет способствовать созданию благоприятных условий для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере, а также ускорит вступление Украины в Европейский Союз.

Как известно, 27 июня 2002 года на встрече стран Большой восьмерки в канадском городе Кананаскисе была провозглашена инициатива "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения". К этой инициативе Украина присоединилась в январе 2003 года.

Инициатива имеет 6 основных направлений деятельности: укрепление системы международных договоров; усовершенствование учета предметов и материалов, которые могут использоваться для производства оружия массового уничтожения и ракет; укрепление физической защиты таких предметов и материалов; укрепление пограничного и таможенного контроля; укрепление экспортного контроля; уничтожение химического оружия, минимизация запасов биологического оружия и уничтожение излишков расщепляющихся материалов.

К "Глобальной инициативе по борьбе с актами ядерного терроризма" Украина присоединилась в феврале 2007 года.

Ее работа направлена, прежде всего, на предотвращение приобретения, перевозки или применения в террористических целях ядерных материалов, радиоактивных веществ или самодельных взрывных устройств из таких материалов, а также на предотвращение противоправных действий относительно ядерных и радиационно опасных объектов.