В Партии регионов подыскивает замену Януковичу

Фракция Партии регионов изберет нового председателя фракции по рекомендации лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, сегодняшнее сложение В.ЯНУКОВИЧЕМ полномочий народного депутата является необходимой процедурой перед проведением инаугурации.

А.ГЕРМАН отметила, что Центральная избирательная комиссия объявила результаты президентских выборов. и В.ЯНУКОВИЧ признан Президентом Украины. «Перед инаугурацией Президент должен сложить депутатские полномочия, и ЯНУКОВИЧ все делает по закону», - сказала она.

А.ГЕРМАН также сообщила, что сейчас ведутся консультации по поводу того, кто возглавит фракцию вместо В.ЯНУКОВИЧА. «Эти разговоры идут у нас, и я думаю, что эти решения будут приняты сразу после инаугурации», - сказала она.

Как допустила А.ГЕРМАН, фракцию возглавит кто-то из нынешних заместителей лидера фракции. При этом она добавила: «Решающее слово будет за лидером (В.ЯНУКОВИЧЕМ)».