ВР запретила отчуждение имущества НАК «Нафтогаз» и ГТС Украины

Верховная Рада Украины приняла закон, которым запрещается отчуждение имущества НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующий закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предприятиях магистрального трубопроводного транспорта» проголосовали 430 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, законом предусмотрено запрещение на реорганизацию, снятие, присоединение, преобразование государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, а также их приватизацию.

Кроме того, запрещается отчуждение имущества государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, передача его с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, и передача в уставный фонд других юридических лиц имущества и акций таких предприятий, совершение других правовых действий, которые могут привести к отчуждению имущества и акций этих предприятий, а также имущества и акций НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме этого, предусматривается, что в отношении государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта НАК «Нафтогаз Украины» не могут возбуждаться дела о банкротстве.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.