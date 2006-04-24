Ющенко хочет наконец сказать правду про Чернобыль

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым обнародовать настоящие масштабы последствий Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил, выступая на Международной конференции «Двадцать лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее» в Киеве.

Президент сказал, что несколько дней назад он подписал указ о присвоении звания «Герой Украины» посмертно пяти ликвидаторами последствий Чернобыльской катастрофы. По словам В.ЮЩЕНКО, прошло уже 20 лет после взрыва на Чернобыльской АЭС, «а мы до сих пор не владеем настоящими масштабами этой трагедии». Президент сказал, что в результате катастрофы более 100 тыс. человек осталось без своегожилища. По мнению В.ЮЩЕНКО, настоящие причины трагедии кроются в административно-командной системе прежнего СССР. В подтверждение этого он отметил, что на ЧАЭС даже отсутствовали дозиметрические приборы, а в первые дни после взрыва руководство страны не отказалось от празднования первомайских праздников.