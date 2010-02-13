Члены ЦИК едва не поспорили из-за рассмотрения жалоб

Центральная избирательная комиссия перенесла на завтра рассмотрение жалоб всеукраинского объединения “Батьківщина”, касающиеся подсчета голосов на ряде избирательных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании ЦИК рассматривала 52 жалобы уполномоченного лица партии «ВО «Батьківщина» Марины ГАЙДАЙ.

Среди членов ЦИК возникла дискуссия о целесообразности рассмотрения этих документов.

В частности, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что все эти жалобы оформлены неподобающим образом. Он также добавил, что в комиссию продолжают поступать жалобы от “Батьківщины”, в частности, сегодня поступило еще 12 жалоб.

По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, в связи с тем, что жалобы были поданы позже установленного законом срока, их нужно было вернуть жалобщику, но этого не удалось сделать, потому что по указанному в этих документах адресу М.ГАЙДАЙ не проживает.

Его слова опровергла заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, которая отметила, что адрес М.ГАЙДАЙ указан правильно.

В свою очередь, член ЦИК, докладчик по этому вопросу Тамара АСТАХОВА также утверждала, что М.ГАЙДАЙ не проживает по адресу, указанному в жалобах.

Заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА предложил членам комиссии перенести рассмотрение этого вопроса на понедельник. 15 февраля, мотивировав это тем, что члены Центризбиркома должны ознакомиться с содержанием поданных жалоб, однако его предложение поддержали только три члена комиссии.

По словам Т.АСТАХОВОЙ, субъект жалобы – М.ГАЙДАЙ – просит ЦИК признать недействительными результаты голосования на ряде избирательных участков в нескольких ТИО.

После доклада Т.АСТАХОВОЙ члены ЦИК проголосовали за объявление перерыва в заседании комиссии до 10.30 14 февраля с целью ознакомления с содержанием 52-х жалоб М.ГАЙДАЙ, которые поступили раньше, и теми, которые поступили сегодня.

Как отметил после заседания А.МАГЕРА, в связи с тем, что сроки рассмотрения 52-х жалоб по закону уже прошли, ЦИК сегодня рассматривал то, “чего в комиссии уже нет”.

Вместе с тем, по словам А.МАГЕРИ, он не считает, что рассмотрение этих жалоб является промедлением с установлением официальных результатов выборов Президента.

Он отметил, что нарушения на выборах должны обжаловатся в день голосования, а жалобы на действия или бездеятельность избирательных комиссий должны подаваться на протяжении двух дней после дня голосования.

“ЦИК не может рассматривать то, что уже вернула”, - сказал А.МАГЕРА.

Кроме того, он сообщил, что это единственные жалобы в ЦИК на результаты голосования.

По его словам, в Центризбирком поступают жалобы от членов избирательных комиссий, касающиеся выплат зарплат членам комиссий.