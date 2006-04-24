Пьяный российский дипломат сбил полицейского в Нью-Йорке
ДТП произошло на Манхэттене
Пьяный российский дипломат сбил полицейского в Нью-Йорке
По данным пресс-секретаря нью-йоркской полиции, в момент ДТП дипломат находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако никаких обвинений ему предъявлено не было, так как он пользуется дипломатическим иммунитетомт.
Об этом сообщили представители местной полиции.
По их словам, инцидент произошел в минувшую субботу поздно вечером на Манхэттене.
28-летний Илья Морозов на автомобиле Toyota Corolla проехал за ограждение, установленное перед ремонтируемым участком дороги, и сбил офицера дорожной полиции, который попытался его остановить.
Пострадавший полицейский получил травму ноги и был госпитализирован. Его состояние не вызывает опасений у врачей.
Российское консульство в Нью-Йорке, сотрудником которого по данным AP является Морозов, пока не дало никаких комментариев по этому поводу.