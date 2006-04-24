Пьяный российский дипломат сбил полицейского в Нью-Йорке

По данным пресс-секретаря нью-йоркской полиции, в момент ДТП дипломат находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако никаких обвинений ему предъявлено не было, так как он пользуется дипломатическим иммунитетомт.

Об этом сообщили представители местной полиции.

По их словам, инцидент произошел в минувшую субботу поздно вечером на Манхэттене.

28-летний Илья Морозов на автомобиле Toyota Corolla проехал за ограждение, установленное перед ремонтируемым участком дороги, и сбил офицера дорожной полиции, который попытался его остановить.

Пострадавший полицейский получил травму ноги и был госпитализирован. Его состояние не вызывает опасений у врачей.

Российское консульство в Нью-Йорке, сотрудником которого по данным AP является Морозов, пока не дало никаких комментариев по этому поводу.

//Газета.Ru