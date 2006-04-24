”Зеленые” устроили Ющенко ловушку перед оперой

Около 50 представителей екологических организаций Украины перед зданием Национальной оперы в Киеве проводят акцию протеста против строительства хранилища ядерных отходов.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты организации "Голос Природы" устроили импровизированное хранилище контейнеров с радиоактивными отходами и держат лозунги «Помни Чернобыль! Нет новым реакторам», «Берегите энергию! Не стройте новых Чернобылей» и некоторые другие.

Рядом активисты ПЗУ развернули перед входом в оперу «зеленый коридор», через который хотят пропустить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Они заявляют, что зеленое полотнище, из которого сделан этот коридор содержит 2,5 млн. подписей граждан, которые высказались против строительства ядерного хранилища. Активисты держат кроме зеленой ленты партийные флаги.

В 15.00 планируется открытие Международной научно-практической конференции «Двадцать лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее». Планируется, что конференцию откроет Президент Украины В.ЮЩЕНКО.