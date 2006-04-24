Вирастюк стал ”Богатырем года-2006”

На открытом чемпионате Украины по богатырскому многоборью львовянину Василию Вирастюку не было равных ни среди украинских, ни среди иностранных спортсменов. В прошлом году травма помешала Василию принять участие в первенстве страны, сообщает «Спорт», НТН.

Уже первое упражнение – коромысло - Василий выполнил за 43 секунды, оправдав свое прозвище «Формула-1». И это притом, что лишь несколько спортсменов вообще смогли дотянуть 370-килограммовый груз до финиша.

Безоговорочным было преимущество Вирастюка и в других видах программы.

Вместе с чемпионатом Украины на площадке прошел и первый этап международного соревнования – «Юнайтед Стронгмен Сириес».

Победитель этого турнира и лучший украинский богатырь 2005 года Михаил Старов не смог начать нынешние соревнования с победы, и после первого этапа идет восьмым. Но трагедии из этого он не делает.

А победу на первом этапе одержал поляк Себастьян Вента, вторым стал россиянин Игорь Педан, третий результат у нашего Виктора Юрченко.